CM.IT | Zapata vuole l’Inter: agenti in Italia, trattativa entra nel vivo

Zapata vuole l’Inter e vuole essere l’erede di Lukaku: la trattativa entra nel vivo e adesso tutto passa nelle mani dell’Atalanta

Duvan Zapata vuole l’Inter, che lo ha identificato come erede perfetto di Lukaku insieme a Dzeko, e i prossimi giorni saranno decisivi per il suo futuro. I suoi agenti, come anticipato da Calciomercato.it, sono arrivati ieri in Italia e in queste ore stanno avendo luogo i primi summit sulla punta, che ha le idee chiarissime. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’ex Napoli ha già un accordo di massima con i nerazzurri e attende, ora, che la trattativa tra Inter e Atalanta si sblocchi definitivamente. I contatti tra i club sono partiti da diversi giorni e il sodalizio milanese ha intenzione di accelerare a breve, forte della volontà del calciatore. La trattativa non è semplice (la Dea continua a far muro, sparando altissimo) e, per tale ragione, la dirigenza interista lavora alacremente anche sul fronte Correa.