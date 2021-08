Fabrizio Biasin, intervenuto alla CMIT TV, ha fatto il punto sulle trattive dell’Inter in avanti: da Zapata a Correa ed Insigne

Fabrizio Biasin è intervenuto alla CMIT TV ed ha fatto il punto sulle prossime mosse di mercato dell’Inter. I nerazzurri vanno alla ricerca di un attaccante oltre a Dzeko e il giornalista ha spiegato: “La priorità è ancora Zapata. L’Atalanta è disposta a trattare, ma vuole prima cautelarsi con un sostituto e in questo momento non ha un’alternativa in testa quindi diventa difficile per l’Inter, anche se tutte le parti in causa vorrebbero il trasferimento”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Inter, ‘bocciato’ da Inzaghi: cessione vicina

Il ragionamento va avanti: “L’Inter ha bisogno di tre titolari che girano. Se non arriva la prima punta, può arrivare anche un profilo come Correa, più seconda punta. Insigne ovviamente piace, ma è difficile immaginarselo nel modulo di Inzaghi. Ma se precipita la situazione col Napoli, l’Inter c’è. Al momento, però, la priorità resta la prima punta”. Non è una pista, invece, Jovic sul quale Biasin dice: “Penso non ci sia niente di vero, ma è una sensazione non ho notizie”.