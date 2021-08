CMIT TV | Juventus, Gamba: “Ronaldo-Allegri, il rapporto è pessimo!”

A CMIT TV, è intervenuto Emanuele Gamba de ‘La Repubblica’. La rivelazione del giornalista su Cristiano Ronaldo e Allegri

A CMIT TV, è intervenuto il giornalista de 'La Repubblica' Emanuele Gamba. Dal futuro di Cristiano Ronaldo al rapporto con Allegri: ecco le sue dichiarazioni in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it.

“Il rapporto tra Ronaldo e Allegri è pessimo. Si sono frequentati un anno e non si sono piaciuti per niente. Ronaldo sta spingendo molto per andare via, il suo problema è che non sta trovando nessuna porta aperta. – ha affermato Gamba – Mendes è un anno che chiede al PSG di prendere Ronaldo: la risposta è sempre stata “non possiamo”, “vediamo”, poi in due giorni hanno preso Messi. Questo significa che non c’era volontà di portare Ronaldo a Parigi”.

CMIT TV | Gamba: “Ronaldo costretto a rimanere alla Juventus”

Il giornalista ha poi proseguito: “Oggi si è tornato a parlare di Real: l’ultima carta che si è giocata Ronaldo è stata far dire al suo amico che Ancelotti lo voleva al Madrid. Oggi alle tre Ancelotti ha stroncato immediatamente questa possibilità con quella frase lapidaria “guardiamo avanti”. C’è la volontà di Ronaldo di andare via e la disponibilità della Juventus a cedere. Manca il terzo elemento: qualcuno che voglia Ronaldo. Però aspetterei a chiudere questa partita. – ha concluso Gamba – Ronaldo continua a non dire nulla e questo alimenta il clima di incertezza nei suoi confronti. Anche il non comunicare è una comunicazione. Ad oggi la realtà è che Ronaldo è costretto a rimanere alla Juventus“.