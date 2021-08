Dopo la chiusura del Real e la dichiarazione di Ronaldo, sembrano essere due le possibilità: permanenza alla Juventus o ritorno in Premier

Sono state due giornate piuttosto frenetiche sul fronte Cristiano Ronaldo: prima dalla Spagna è arrivata l’indiscrezione su un suo possibile ritorno al Real Madrid, poi l’annuncio di Ancelotti e infine quello del portoghese. ‘CR7’ ha rotto il silenzio, prendendosela con tutti coloro che hanno parlato del suo futuro e della sua volontà. Nel frattempo, le possibilità che si presentano davanti a Ronaldo per la prossima stagione sono sostanzialmente due. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, Ronaldo ancora in bilico | Manchester l’unica via di fuga

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, gli scenari a cui potrebbe andare incontro Cristiano Ronaldo sono due: la permanenza alla Juventus oppure il ritorno in Premier League, più precisamente a Manchester. Sia il City che lo United, infatti, potrebbero essere interessati ad accogliere il cinque volte Pallone d’Oro e potrebbero essere protagonisti di un vero e proprio derby cittadino nel finale di mercato. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per la Juventus la soluzione Manchester City potrebbe essere quella più gradita, avendo individuato in Gabriel Jesus l’obiettivo numero uno per sostituire CR7. I Citizens sono impegnati nella corsa ad Harry Kane e, qualora il Tottenham dovesse resistere all’assalto, potrebbero virare sul portoghese. Infine, il Manchester United non ha mai nascosto di sognare il ritorno di Cristiano Ronaldo: più passa il tempo, però, e più si rafforzano le possibilità che il lusitano resti in bianconero.