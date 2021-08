Le ultime di calciomercato Inter e Milano si focalizzano su due firme importanti che potrebbero arrivare dopo la fine di questa sessione estiva

Inter e Milan alle prese con lo stesso ‘problema’, la scadenza – vicina – di due elementi cardine della squadra: Marcelo Brozovic per i nerazzurri, Franck Kessie per i rossoneri. Entrambi in scadenza a giugno 2022, entrambi verso il rinnovo stando almeno agli spifferi di calciomercato che arrivano rispettivamente da Appiano e da Milanello.

La volontà di tutti e due è quella di restare, la stessa è quella delle società: prolungare l’accordo, blindarli per respingere con forza le pretendenti (Juventus in testa) che di certo non mancano. Dopo la chiusura di questa finestra estiva, le milanesi potrebbero effettuare lo sprint decisivo. Brozovic chiede 6 milioni, lo stesso Kessie, ma con il croato e l’ivoriano l’intesa potrebbe essere raggiunta a metà strada o quasi. Per la precisione sui 5 milioni di euro netti, più qualche bonus per avvicinarsi alle loro richieste, fino a giugno 2024. Un rinnovo triennale, da 30 milioni lordi sia per l’Inter che per il Milan.