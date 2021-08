Calciomercato Juventus, sorpresa Pjanic | Nuova destinazione in Serie A

Calciomercato Juventus: non solo i bianconeri su Miralem Pjanic. Il centrocampista del Barcellona potrebbe diventare un’occasione per un’altra big di Serie A

Potrebbe essere oggi la giornata decisiva per l’affare Locatelli Juve. Nelle prossime ore è infatti previsto un nuovo contatto con il Sassuolo per definire la trattativa: come raccontato da Calciomercato.it, l’affare è impostato su una cifra di circa 35 milioni di euro con il centrocampista che spinge per approdare in bianconero. La stessa volontà di Miralem Pjanic: il bosniaco è in uscita dal Barcellona e vuole tornare alla Juve. Tuttavia, la società bianconera dovrà prima liberarsi di Ramsey. Spunta così una nuova possibile destinazione in Serie A. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, anche il Milan su Pjanic | I dettagli

Secondo quanto riportato su Twitter da Gerard Romero, giornalista di ‘Esports RAC1’, anche il Milan sarebbe sulle tracce di Pjanic. Il club rossonero deve fare i conti con l’assenza per infortunio di Kessié, e a gennaio perderà l’ivoriano e Bennacer a causa della Coppa d’Africa. Maldini e Massara sono così alla ricerca di almeno un altro centrocampista di esperienza e l’ex Juve potrebbe fare al caso di Pioli. Il Barça è disposto ad agevolare la partenza di Pjanic in prestito, ma resta da superare l’ostacolo ingaggio: il 31enne percepisce infatti oltre 6 milioni di euro netti l’anno. La Juventus è però avvisata.