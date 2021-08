Martedì potrebbe essere il giorno decisivo per Locatelli alla Juventus: nuovo contatto con il Sassuolo per chiudere

Martedì 17 agosto potrebbe essere il giorno giusto per Manuel Locatelli alla Juventus. E’ previsto, infatti, un nuovo contatto con il Sassuolo per definire i contorni della trattativa. Come raccontato da Calciomercato.it, l’affare è impostato su una cifra di circa 35 milioni di euro con il centrocampista che spinge per approdare in bianconero. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La fumata bianca potrebbe arrivare con la formula del prestito con obbligo di riscatto e, al momento, non è previsto l’inserimento di contropartite. La trattativa si sta portando avanti da settimane e ora potrebbe essere giunta al traguardo.