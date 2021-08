Calciomercato Inter, oggi l'incontro per il rinnovo di Lautaro | Le richieste

Oggi è una giornata importante per il futuro di Lautaro Martinez: l’agente dell’argentino incontra l’Inter per il rinnovo

È stata un'estate difficile per i nerazzurri, che sono stati costretti a salutare prima Achraf Hakimi e poi Romelu Lukaku. Discorso differente, invece, per Antonio Conte: sostituito prontamente con Simone Inzaghi. Un altro nome caldo sul mercato è quello di Lautaro Martinez: come raccontato su queste pagine, Atletico Madrid e Tottenham si sono mosse nei confronti del 'Toro'. La volontà dell'Inter, però, è quella di trattenerlo e di renderlo il giocatore simbolo nei prossimi anni. Oggi, in questo senso, potrebbe essere una giornata cruciale: l'agente di Lautaro è atteso a Milano per un primo incontro con Ausilio e Marotta per discutere del rinnovo dell'attaccante.



Calciomercato Inter, incontro per il rinnovo | Lautaro chiede un super ingaggio

Come anticipato da Calciomercato.it, arrivano importanti novità sul fronte rinnovo per Lautaro Martinez. I nerazzurri hanno già perso due dei loro pezzi pregiati e per questa estate è abbastanza, per cui vogliono riuscire a trovare un accordo che possa accontentare il proprio numero '10'. Nella giornata di oggi Alejandro Camano, agente dell'attaccante argentino, è atteso a Milano per il primo incontro con la dirigenza dell'Inter: sul tavolo, ovviamente, ci sarà il rinnovo di Lautaro.

Le richieste dell’argentino sono piuttosto chiare e possono essere sintetizzate in questo modo: Lautaro vuole essere il top player del club meneghino, anche sotto il profilo economico. Uno status che si è guadagnato sul campo ed ora vorrebbe vedere riconosciuto anche a livello contrattuale. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, la richiesta dell’entourage dell’attaccante per il rinnovo è di 7 milioni netti a stagione. Una cifra troppo alta, al momento, per l’Inter. Marotta e Ausilio potrebbero spingersi a 7 milioni lordi, pareggiando così gli ingaggi di Vidal e Sanchez, che però grazie al Decreto Crescita si ritroverebbero molto di più in tasca rispetto al ‘Toro’. La volontà comune, però, è quella di trovare una quadra e questo può far ben sperare per l’esito della trattativa.