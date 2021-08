Per Lautaro Martinez possibilità novità sul fronte rinnovo con l’Inter: le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it

Le voci dalla Premier League sono destinate a rimanere tali, almeno per questa estate. Lautaro Martinez e l’Inter sono orientati a proseguire insieme il proprio rapporto, come spiegato nei giorni scorsi dall’agente dell’argentino che a Calciomercato.it ha detto che il Toro è felice in nerazzurro e i tifosi possono stare tranquilli. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, incontro per il rinnovo di Lautaro Martinez

Lo potranno essere ancora di più visto che, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, l’agente del calciatore ha in programma un incontro con i dirigenti dell’Inter la prossima settimana. Un vertice al quale ci si arriva ancora senza un accordo: si parlerà alla ricerca dell’intesa che possa accontentare tutte le parti e silenziare le sirene che arrivano da Oltremanica.