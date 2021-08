Altra giornata calda per il futuro di Romelu Lukaku, il Chelsea pronto a tornare all’assalto dell’Inter con una nuova proposta.

Nuovo capitolo del lungo addio tra l’Inter e Romelu Lukaku. Il centravanti ha ormai dichiarato la sua volontà di tornare al Chelsea, i nerazzurri a fronte della giusta offerta sembrano ormai orientati a cedere il belga. Situazione in costante evoluzione, le prossime ore potrebbero essere decisive. Intanto, situazione tesa in casa Inter, con i tifosi che si schierano contro Zhang e a favore di Marotta e Inzaghi. Come raccontato ieri nel corso della diretta della nostra CMIT TV, tensione anche nella dirigenza, ma al momento non risultano imminenti dimissioni di Ausilio e Marotta. Eventuali scelte drastiche verranno affrontate al termine della sessione di calciomercato. Seguite tutti gli aggiornamenti nella nostra diretta testuale.

09.15 – Inter, affare Lukaku: anche Belotti tra i possibili sostituti

09.00 – Inter, nuovo contatto oggi con il Chelsea: l’offerta arriverà a 120 milioni

