Il futuro di Lukaku sembra essere lontano dall’Inter con il Chelsea in pressing: l’agente del belga rompe il silenzio e risponde ai tifosi

Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, rompe il silenzio. Lo fa su Instagram rispondendo ad un tifoso che ha commentato una foto dell’attaccante belga. Per il 28enne bomber ex Manchester United il futuro sembra essere al Chelsea: il calciatore avrebbe detto sì all’offerta dei Blues, lasciando ora ai club l’onere di trovare un accordo. Cosa possibile se da Londra dovesse arrivare un’offerta da 130 milioni di euro, cifra che porterebbe Zhang a dare il via libera alla cessione del leader della squadra scudettata. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Inter, agente Lukaku rompe il silenzio: “Presto saprete”

Una situazione che ha creato non poche polemiche con i tifosi che si sono schierati in maniera aperta contro la società. Ovviamente sui social non sono mancate le critiche anche a Lukaku che solo poche settimane fa aveva assicurato di voler restare all’Inter. Così ad un sostenitore nerazzurro che si scusava per le “brutte parole” presenti in diversi commenti e invitava a “fare di tutto” per evitare che Lukaku vada via, Pastorello risponde: “Grazie per queste tue belle parole. Avrete modo di ascoltare le nostre ragioni presto, comunque vada a finire”.