L’attacco dell’Inter è bollente per l’addio imminente di Lukaku: i nerazzurri hanno già individuato l’erede ed è arrivata anche l’apertura definitiva

Romelu Lukaku è pronto a vestirsi di blu, stavolta senza il nero. Il bomber belga resta vicino al Chelsea, che deve formalizzare la nuova offerta che arrivi a circa 130 milioni per strappare l’uomo forse più importante dell’intero campionato di Serie A nell’ultima stagione. La piazza è movimentatissima, non si aspettava una tegola del genere dopo la cessione di Hakimi e invece rischia di materializzarsi in pochissimo tempo. Da diverse ore è già corsa al toto-erede di Lukaku e di nomi ne stanno uscendo moltissimi. A partire da Duvan Zapata, molto simile a Big Rom per caratteristiche, il sogno Vlahovic, Correa e Gianluca Scamacca come vi abbiamo raccontato già ieri. E poi la suggestione Dybala dalla Juventus con tanto di primi sondaggi.

Il colombiano al momento sembra essere il nome più gettonato, con l’Atalanta che potrebbe anche cedere in cambio di una cifra importante. Di certo non mancherebbe il gradimento del giocatore per la pista Inter e ad ammetterlo senza mezzi termini è lo stesso agente di Zapata, Fernando Schena: “Non ho avuto nessuna discussione con l’Atalanta e tantomeno non ci sono stati contatti con l’Inter – ha detto a ‘fcinter1908.it’ -. Ovviamente se l’Inter ci farà una proposta, insieme a Duvan la valuteremo. Ma ora è concentrato a prepararsi al meglio per fare bene con l’Atalanta. Essere l’erede di Lukaku? Sarebbe fantastico“.