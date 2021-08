Calciomercato Inter, affare Lukaku | A quota 130 milioni si chiude, il motivo

Calciomercato Inter, la situazione Lukaku tiene tutti con il fiato sospeso: la quota 130 milioni è decisiva per i nerazzurri, ecco perché.

Altra giornata che si annuncia convulsa relativamente all’affare Lukaku. Il giocatore ha ormai dichiarato la sua volontà di tornare al Chelsea, i londinesi fanno sul serio e sono pronti a tornare all’assalto. Nuovo contatto diretto previsto per oggi, con Marina Granovskaia pronta a sfondare il muro dei 120 milioni, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’. L’Inter è in attesa, sta valutando tutti gli aspetti di una trattativa delicatissima per il futuro finanziario e tecnico della squadra. Ma arrivando a quota 130 milioni, il via libera sarebbe praticamente scontato.

Inter, il limite di spesa decisivo per l’erede di Lukaku

C’è infatti una regola interna al club nerazzurro nella recente gestione finanziaria. Vale a dire, quella di reinvestire soltanto circa un terzo degli incassi successivi a una vendita, per recuperare i 100 milioni complessivi dei costi di gestione annuali. Dopo la cessione di Hakimi, arrivando a quota 130 per Lukaku si sfonderebbero 200 milioni di incassi e la società potrebbe anche decidere di limare quel tetto. Potendo così investire più di 40 milioni, cifra che sarebbe al momento insufficiente per la ricerca dell’erede di Lukaku.