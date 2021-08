Calciomercato Inter, pressing per il dopo Lukaku | Rinforzo dalla Serie A!

Inter in pressing per il dopo Lukaku, Marotta cerca il colpo di calciomercato dalla Serie A; c’è Belotti nel mirino

Inter in pressing su Belotti per il dopo Lukaku. In attesa di novità decisive nella trattativa col Chelsea per il trasferimento del fuoriclasse belga, Marotta vaglia molteplici nomi per l’attacco nerazzurro e tra quelli più graditi c’è proprio il capitano del Torino. In scadenza di contratto a giugno 2022, Belotti non gradisce l’opzione Zenit e preferisce restare in Serie A. Così, riporta ‘Tuttosport’, già da ieri il Gallo è considerato come fortissimo indiziato alla sostituzione di Lukaku.

Calciomercato Inter, c’è Belotti per il dopo Lukaku: Marotta in pressing

Il prezzo del Campione d’Europa oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro. I nerazzurri, dal canto loro, potrebbero convincerlo con un’offerta di ingaggio vicina ai 3,3 milioni di euro a stagione, cifra proposta da Cairo per il rinnovo col Torino. Novità decisive sono dunque attese nei prossimi giorni.