Calciomercato Torino, ‘ultimatum’ di Juric a Belotti

Calciomercato Torino, il tecnico granata Ivan Juric attende Belotti e manda un messaggio al bomber.

Tra gli azzurri attesi a brevissimo al ritorno dalle vacanze, anche Andrea Belotti, il cui futuro è tutto da scrivere. Il Torino spinge per il rinnovo, il bomber è ancora in bilico, ma su di lui si esprime a chiare lettere, come è nel suo stile, il tecnico granata Ivan Juric. In un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’, l’allenatore lancia un segnale molto evidente.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, intrigo Belotti-Zenit | La situazione

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

“Vorrei che mi dicesse di voler restare – spiega, in vista del confronto previsto domani al ‘Filadelfia’ – Dopo l’amichevole di Rennes, spero si sia convinto di poter fare 20 gol in questa squadra. Percepisco poca chiarezza che non mi piace, ha avuto un’offerta dal Torino con cifre che non prende nemmeno Immobile. Capisco la sua delusione, ma nell’ultima stagione ha deluso, deve riacquistare la scintilla. Se non sarà convinto, non lo aspetterò, chi ha dubbi può andare via”.