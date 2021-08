L’ex Presidente dell’Inter Massimo Moratti ha commentato in esclusiva su Calciomercato.it la possibile cessione di Lukaku

In un momento delicato per quello che sarà il futuro dell’Inter, è il passato a venire in soccorso ai tifosi nerazzurri. L’ex presidente Massimo Moratti, ancora amatissimo dalla tifoseria meneghina, ha commentato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it il possibile addio di Romelu Lukaku: “Non so esattamente la situazione. Credo che siano attratti certamente da questa cifra importante, non so se basterà a cambiare quella che possa essere l’economia dell’Inter. Perché sotto un certo aspetto, tenere Lukaku vuol dire avere una squadra forte e un patrimonio importante, vendendolo perdi sia come squadra che come patrimonio. Bisogna vedere cosa valutano più importante, se il cash o questo tipo di ragionamento, inoltre bisogna vedere anche se è necessario per loro”. L’ex patron nerazzurro, chiosa: “Dal punto di vista sportivo è veramente un peccato, mentre dal punto di vista economico non posso entrare nei conti che non conosco”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



ESCLUSIVO | Inter, Moratti: “Sostituto di Lukaku? Zapata e Vlahovic due buoni nomi”

Massimo Moratti ai nostri microfoni ha parlato anche dei possibili sostituti di Romelu Lukaku, giocatori che sarebbero chiamati a sostituire l’MVP dell’ultima Serie A. “Mi sembra di aver letto i nomi di Duvan Zapata e Vlahovic. Vlahovic sarebbe più sorprendente, forse, perché è nuovo e sta migliorando anno per anno, mentre con Zapata vai più sul sicuro. Poi da un punto di vista internazionale ci sono nomi anche più importanti: questi non equivarrebbero come spesa a Lukaku, ma ci andrebbero vicino insomma”. La cerchia dei possibili sostituti, quindi, si restringe: “Immagino che bisognerà guardare a quello che c’è in Italia, e forse si fa anche bene, quindi Duvan Zapata e Vlahovic sono due buoni nomi”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Infine, l’ex Presidente ha speso parole ottimistiche e che possono dare speranza alla tifoseria nerazzurra riguardo alle ambizioni per la prossima stagione. “L’Inter deve ambire sempre allo scudetto. Non è detto che lo vinci sempre, anzi è difficile vincerlo, ma a quello devi comunque ambire. La formazione, anche se pezzo per pezzo stanno andando via, per quello che è rimasto è ancora forte e quindi si può puntare ancora allo scudetto”. Vietato mollare, quindi, parola di Presidente.