Calciomercato Inter, Chelsea-Lukaku | Le ultime e retroscena Zappacosta

Prosegue la trattativa tra Chelsea e Inter per Romelu Lukaku: le ultime sull’offerta dei londinesi e retroscena Zappacosta

Sono ore decisive per il futuro di Romelu Lukaku. L’attaccante belga rimane al centro delle trattative tra Inter e Chelsea. Come raccontato su queste pagine, i londinesi vorrebbero arrivare a dama prima della finale di Supercoppa Europea, in programma per l’11 agosto. Nel frattempo secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ i ‘Blues’ avrebbero alzato l’offerta a 110 milioni di euro più una contropartita tecnica. I nerazzurri, però, sarebbero disposti ad accettare solamente a 130 milioni di euro, magari compresa una contropartita tecnica. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Inter, cessione Lukaku | Il Chelsea offre Zappacosta

Sempre secondo la ‘Rosea’, il Chelsea avrebbe inserito anche Davide Zappacosta nella trattativa. L’esterno è reduce da un’ottima annata in Serie A con il Genoa ed i nerazzurri sono alla ricerca di un sostituto per Hakimi. L’Inter dal canto suo continua a rimanere ferma sulla volontà di incassare il più possibile, così da poter trovare un sostituto di Lukaku per Simone Inzaghi. Nel frattempo, come raccontato su Calciomercato.it, il Chelsea ha fatto anche un sondaggio su Messi. La ‘Pulga’, al momento, resta più vicino al PSG.