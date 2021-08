Le ultime di Calciomercato.it sull’operazione Lukaku tra Inter e Chelsea

Lukaku è sempre più vicino al Chelsea. L’accordo tra il belga e i ‘Blues’ c’è da tempo sulla base di un contratto da 12 milioni di euro netti più bonus. Un’intesa tra gli inglesi e l’Inter, stando a Calciomercato.it, dovrebbe invece essere trovata intorno ai 130 milioni di euro, magari compreso una contropartita tecnica. Il Chelsea vuole Lukaku in tempo per la Supercoppa europea in programma mercoledì 11 agosto contro il Villarreal.

Per quanto riguarda la successione del classe ’93 di Anversa, il nome più ‘caldo’ è senza dubbio quello di Duvan Zapata dell’Atalanta. Piace molto Vlahovic, ma la Fiorentina non ha intenzione di cederlo. Occhio poi a Scamacca, per il quale un paio di giorni fa Marotta ha effettuato un sondaggio. Il classe ’99 potrebbe approdare a Milano pure come vice Zapata. Per l’attacco nerazzurro è forte anche il nome di Joaquin Correa, pallino di Simone Inzaghi e in uscita dalla Lazio. Lotito lo valuta sui 30 milioni di euro. A proposito del tecnico, ha capito la cessione di Lukaku e per questo le voci di possibili dimissioni sono del tutto infondate.