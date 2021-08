Il Chelsea tenta di inserirsi nella corsa a Leo Messi, che ieri ha detto ufficialmente addio al Barcellona. Il Psg resta però avanti

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il triste finale tra Leo Messi e il Barcellona è già storia. I catalani, affogati da un bilancio in cui gli stipendi dei giocatori continuano a rappresentare il 110% degli introiti, come ha spiegato oggi Laporta, non ce l’hanno fatta a chiudere positivamente l’affare più atteso dai loro tifosi. Fino a ieri mattina tutti, in Spagna, erano certi della fumata bianca per il rinnovo, ma gli ostacoli posti dalla Liga e la reticenza catalana nell’accettare il piano CVC (antitetico rispetto al progetto Superliga) ha obbligato i culé a separarsi dalla loro più grande leggenda.

Ora il dibattito si sposta su un altro piano di strettissima attualità: dove giocherà l’argentino? A rigor di logica, al PSG. I contatti con i parigini sono già partiti nella serata di ieri e sono un’ottima notizia anche per il Real Madrid. Florentino Perez, con l’arrivo della Pulga sotto la Torre Eiffel spera che Al-Khelaifi accetti, finalmente, l’assegno da oltre 100 milioni che ha pronto per Mbappe. Attenzione, però, anche a un’irruzione last minute: quella del Chelsea. L’indiscrezione, lanciata oggi pomeriggio da ‘AS’, trova conferme. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, l’entourage dell’argentino ha ricevuto la chiamata dei ‘Blues’, che non hanno ancora perfezionato il colpo Lukaku.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Lukaku verso l’addio: le reazioni social

Abramovich sogna Messi da almeno un decennio e, per lui, rinuncerebbe al belga. Dipenderà, ovviamente, solo dalla volontà di Leo, che se, da un lato, è affascinato dalla sfida che rappresenterebbe giocare in Premier, dall’altro non vede l’ora di ritrovarsi con la stessa casacca del suo amico Neymar. I parigini, dunque, restano favoriti.