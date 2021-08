Calciomercato Roma, i giallorossi cercano un nuovo profilo per il centrocampo dopo la delusione per Xhaka: fissato il prezzo per Delaney

Grande delusione per la Roma e per Mourinho. I giallorossi, a meno di clamorose sorprese, non potranno disporre delle prestazioni sportive di Granit Xhaka. Calciomercato.it ha rivelato i retroscena che hanno portato la trattativa con l’Arsenal a subire una brusca frenata, riguardanti le tempistiche e il mancato raggiungimento dell’intesa tra domanda e offerta. È arrivato anche un annuncio inequivocabile da parte del tecnico dei ‘Gunners’ Mikel Arteta: “Xhaka rimarrà con noi. È un elemento chiave della nostra squadra”. Parole che non lasciano ad ulteriori interpretazioni.

Lo stesso centrocampista svizzero, dopo un gol in amichevole, ha scritto questo messaggio ai propri tifosi e club su Instagram: “È davvero bello essere a casa”. La permanenza a Londra sembra ormai certa, con il classe ’92 che potrebbe perfino rinnovare il contratto in scadenza giugno 2023. Lo ‘Special One’, dal canto suo, non può far altro che guardarsi attorno alla ricerca di qualche valida alternativa. Come vi abbiamo raccontato, nella lista di Tiago Pinto c’è il nome di Thomas Delaney del Borussia Dortmund. I tedeschi pare abbiano fissato il prezzo per il danese.

Calciomercato Roma, Delaney primo nome per dimenticare Xhaka | Ecco il prezzo

La Roma vuole lasciarsi alle spalle la delusione Xhaka e il primo nome in questo senso è quello di Delaney. Il classe ’91 è in scadenza giugno 2022, dettaglio che lo rende una ghiotta occasione a basso prezzo. Come riferisce la ‘Bild’, infatti, i gialloneri pare valutino il calciatore sui 10 milioni di euro.

In cantiere, però, c’è anche un possibile prolungamento del contratto. Sarà il danese a decidere se restare in Bundesliga oppure sposare il progetto targato Mourinho.

Emanuele Tavano