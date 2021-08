Calciomercato Juventus, il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora in bilico e l’attaccante si trova ad un bivio: intreccio con Mbappe

Cristiano Ronaldo rimarrà alla Juventus? Questa domanda rappresenta il centro del calciomercato bianconero e dell’estate dei supporters della ‘Vecchia Signora’. L’attaccante è rientrato a Torino e sta proseguendo la preparazione alla Continassa. Inevitabilmente un po’ in ritardo di condizione a causa dell’Europeo, CR7 non ha preso parte al match contro il Monza per il Trofeo Berlusconi. Il vicepresidente Nedved e il tecnico Allegri hanno esplicitamente dichiarato che il club punta sul proprio fuoriclasse anche per la prossima stagione, ma, se dovesse presentarsi il giusto scenario, entrambe le parti non disdegnerebbero la separazione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

A tal proposito, il noto quotidiano ‘As’ fornisce ulteriori dettagli sulla vicenda. Il campione di Madeira, a quanto pare, starebbe spingendo per dire addio alla sua attuale compagini e intraprendere un nuovo – e ultimo – percorso in una big europea. Come vi avevamo raccontato, il suo desiderio principale era quello di tornare al Real Madrid. Florentino Perez, però, è stato chiaro: non intende riappropriarsi del cartellino di Ronaldo e punta forte su Mbappe del PSG. Ma la strada per arrivare all’attaccante francese è più che in salita e le quotazioni dell’ex Manchester United potrebbero risalire.

Calciomercato Juventus, Ronaldo chiama il Real

Se dovesse saltare il colpo Mbappe, Ronaldo potrebbe richiamare il Real. Questo il possibile piano dell’asso portoghese, che sfrutterebbe l’ottima considerazione che ha di lui Carlo Ancelotti.

CR7, quindi, è possibile diventi l’alternativa per l’attacco delle ‘Merengues’. Sarebbe l’unica opportunità rimasta per lasciare Torino, visto che la pista PSG si è raffreddata. Staremo a vedere.

