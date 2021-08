Altro colombiano accostato al Milan. Dopo James Rodriguez è la volta di Santiago Arias, terzino in uscita dall’Atletico Madrid

E’ appena iniziato un mese caldo per il Milan e il suo calciomercato. Maldini e Massara potrebbero regalare ancora 4-5 giocatori a Stefano Pioli. E’ evidente che prima della chiusura, il tecnico rossonero si augura di abbracciare, almeno un trequartista, ma potrebbero arrivare – anche in base alle cessioni – un nuovo esterno destro, una giovane punta e un terzino destro.

Il nome in cima alla lista della spesa per il ruolo di vice Davide Calabria resta Diogo Dalot ma il portoghese può far il suo ritorno a Milano, solo con la formula del prestito, con diritto di riscatto. Serve dunque il via libera da parte del Manchester United, che al momento non è ancora arrivato. Si guarda, dunque, pure alle alternative.

Attenzione all’ultima idea che viene dalla Spagna: sul taccuino del Milan – secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’ – ci sarebbe anche Santiago Arias. Il calciatore colombiano di proprietà dell’Atletico Madrid, è in uscita e sarebbe un’operazione fattibile. Il classe 1992 è un’idea anche del Villarreal. Altro colombiano, dunque, accostato al Milan, dopo James Rodriguez.