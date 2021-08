Calciomercato Milan, colpo da 35 milioni | Arriva l’ok dalla Francia

Dalla Francia arriva l’ok del Lille alla cessione di Renato Sanches per 35 milioni di euro, buona notizia di calciomercato per il Milan

Renato Sanches può cambiare squadra per 35 milioni di euro. E’ il prezzo stabilito dal Lille per il centrocampista classe 1997, seguito in Italia soprattutto dal Milan. Per arrivare ad acquistarlo, però, Maldini dovrà superare una folta concorrenza internazionale in questa sessione di calciomercato. Sul portoghese, riporta ‘L’Equipe’, ci sarebbero gli occhi di Arsenal, Liverpool, Bayern Monaco e Barcellona, ma la sua preferenza sarebbe per i catalani.

Calciomercato Milan, ok del Lille alla cessione di Renato Sanches

Nella scorsa stagione, nonostante alcuni problemi fisici, Renato Sanches si è messo in mostra con 1 gol e 4 assist in 29 presenze totali. Per il quotidiano francese ad oggi sarebbe sorprendente vederlo trascorrere una terza stagione al Lille considerando la necessità del club di coprire parte del suo deficit attraverso il suo eventuale trasferimento.