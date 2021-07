Calciomercato Milan, decisione presa su Leao | Novità Hauge

Il Milan ha preso la sua decisione di calciomercato sul futuro di Leao, arrivano novità su Hauge

Nonostante le indiscrezioni di calciomercato sul suo conto, Rafael Leao potrebbe restare al Milan. Il club rossonero, anche nelle ultime ore, ha infatti ribadito che l’attaccante non è in vendita. Per lui si profila dunque la permanenza a meno di sorprese nelle prossime settimane. Chi invece sembra diretto altrove è Hauge, che non ha ottenuto la convocazione di Pioli in vista della gara contro il Nizza.

Per Hauge si riscalda quindi la pista che porta in Bundesliga, dove Eintracht Francoforte e Wolfsburg sono particolarmente interessate. La preferenza del giocatore è però per i colori biancoverdi, che la prossima stagione appariranno anche in Champions League.