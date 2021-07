Milan, niente convocazione per Hauge contro il Nizza: il norvegese fuori per scelta tecnica, piace in Germania

Un’esclusione che sa di chiaro segnale di mercato: la mancata convocazione di Jens Petter Hauge fa capire come il norvegese possa essere destinato alla cessione. Il Milan è impegnato questa sera in amichevole contro il Nizza, ma il norvegese non è stato convocato da Stefano Pioli. Una scelta tecnica che fa capire come il classe 1999 possa essere il prescelto per una cessione.

Arrivato ad inizio della scorsa stagione per circa 4 milioni di euro, il norvegese potrebbe essere ceduto al triplo del valore. Sul giocatore ci sono Eintracht Francoforte e Wolfsburg, entrambe particolarmente interessate all’ex Bodo. Il club di Francoforte deve però prima cedere Kostic, che piace molto alla Lazio. In caso di addio del serbo, si fionderebbe sul norvegese, per cui il Milan chiede almeno 12 milioni di euro. La preferenza del giocatore potrebbe però essere per il Wolfsburg, che disputerà la prossima Champions League.