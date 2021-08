Arriva l’annuncio di Arteta sul futuro di Xhaka, talento dell’Arsenal voluto dalla Roma in questo calciomercato estivo

“Granit Xhaka rimarrà con noi. E’ un elemento chiave della nostra squadra”. Ad annunciarlo oggi è stato Mikel Arteta, manager dell’Arsenal che ha parlato ai giornalisti dopo l’amichevole precampionato contro il Chelsea. Un ulteriore fattore che spingerebbe Xhaka alla permanenza, riporta ‘Taksport’, sarebbe inoltre l’infortunio rimediato da Partey, che mette dunque in allarme la mediana dei Gunners. La Roma di Mourinho dovrebbe così guardare altrove per rinforzare la sua rosa.

Calciomercato Roma, Xhaka sempre più lontano

Nei giorni scorsi, in effetti, Calciomercato.it ha già anticipato i retroscena che hanno frenato la trattativa per il passaggio di Xhaka alla Roma. Forti della volontà del giorcatore, i giallorossi erano convinti di chiudere l’affare ma non hanno affondato il colpo prima dell’Europeo. Gli inglesi, dal canto loro, non hanno mai aperto a possibili sconti rispetto alla richiesta di 20 milioni di euro.