Calciomercato Roma, niente Portogallo: Mourinho non lo ‘vede’

Niente partenza per il Portogallo dove si sta allenando la Roma: il calciatore è fuori dai piani di Mourinho e sarà ceduto

Ormai la rosa della Roma si appresta ad essere al completo. Vacanze finite per Bryan Cristante, uno dei protagonisti della vittoria dell'Italia ad Euro 2020. Il centrocampista è partito quest'oggi per il Portogallo, in compagnia del nuovo arrivato Eldor Shomurodov, per il quale si attende ormai soltanto l'annuncio ufficiale. Per i due è il momento di aggregarsi ai compagni al lavoro agli ordini di Josè Mourinho in Portogallo. Lì dove non ci sarà Alessandro Florenzi, che non rientra nel progetto tecnico dello 'Special One'.

Roma, Florenzi non va in Portogallo: è in uscita

Alessandro Florenzi è rimasto in Italia, dove inizierà ad allenarsi a Trigoria insieme agli esuberi. Dopo il successo di Wembley, l'esterno cerca ora una nuova squadra che gli dia fiducia. Reduce dal prestito al Paris Saint-Germain, che ora ha acquistato Hakimi, il 30enne non resterà nella Capitale.

Per lui si è parlato anche di Inter, Juventus e Milan, ma nessuna delle società ha voluto affondare il colpo. Ora resta meno di un mese per capire quale sarà il suo futuro.