Edoardo Bove è uno dei giovani più importanti della Roma: piace a tanti, anche in Serie A, ma i giallorossi non sono sicuri di privarsene

Nella Roma che pareggia 0-0 col Siviglia (secondo ‘X’ consecutivo dopo quello col Porto) ed è ancora imbattuta in questo precampionato, continuano a brillare anche i giovani. Mourinho ne ha portati diversi in ritiro in Portogallo, puntando in maniera importante soprattutto su alcuni, in particolare a centrocampo. Da Boer fino a Zalewski, Ciervo, Darboe e ovviamente Edoardo Bove. Il giovane classe 2002 arriva da una buonissima stagione con la Primavera, insieme a Zalewski è uno dei ‘baby’ più apprezzati sul calciomercato da club sia di Serie B che di A. Bove lo osservano in tanti, come vi abbiamo raccontato anche il Genoa lo ha chiesto nell’ambito dell’operazione Shomurodov. Per sfortuna dei rossoblù, però, la Roma sa di avere in mano un potenziale talento importantissimo per il futuro e non ha intenzione di svenderlo o cederlo a cuor leggero.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Non a caso a novembre i giallorossi gli hanno anche rinnovato il contratto. Così come per Zalewski, i giallorossi sono un po’ restii a lasciar andare Bove, che anche ieri ha dimostrato una crescita evidente contro una big europea. Il 2002 sta mostrando personalità e qualità, l’ideale sarebbe magari cederlo ma solo in prestito e solo con la garanzia che potrà giocare con continuità in una piazza importante. La Roma ci punta, lui sta dando risposte dall’inizio del ritiro a Trigoria. “L’intensità è la prima cosa che ci chiede il mister e lo dimostriamo in ogni partita: non le prendiamo sotto gamba. Per me giocare è un grandissimo modo per crescere. Mourinho dà un sacco di consigli, ci aiuta, ci motiva”, le parole di Bove dopo lo 0-0 col Siviglia.