CM.IT | Roma, il Genoa tratta per Bove: i dettagli

Oltre a Shomurodov, Roma e Genoa stanno trattando per un altro calciatore: si tratta del giovane Edoardo Bove

Non solo Eldor Shomurodov tra Roma e Genoa, le parti stanno trattando per un nuovo giocatore. E’ Edoardo Bove, finito nel mirino del club rossoblu, decisamente in buoni rapporti coi Friedkin, in virtù anche dell’operazione che porterà l’attaccante uzbeko a vestire la maglia giallorossa. Bove è un centrocampista centrale che nell’ultima stagione ha disputato venti partite in Primavera 1, segnando tre gol con due assist.

Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, il Genoa ha chiesto Bove alla Roma. Da Trigoria, però, non tutti sono convinti della cessione del centrocampista: c’è chi pensa che l’addio della giovane promessa possa rivelarsi controproducente, soprattutto in ottica della crescita di quello che è un classe 2002.