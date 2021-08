L’Inter potrebbe inserirsi nella corsa ad un colpaccio per la mediana, nel radar anche della Juventus: intreccio con Brozovic

Temperature elevate per il calciomercato dell’Inter. I nerazzurri sono attivi su diversi fronti per cercare di potenziare la rosa a disposizione. I tifosi sono stati messi a dura prova dalla partenza di Hakimi, tra i protagonisti della vittoria dello scudetto. Potrebbe non essere l’unico addio importante nella rosa – viste le difficoltà economiche della società targata Suning – e, in questo senso, non si placano le voci attorno al futuro di Lautaro Martinez. Tornando alle entrate, si lavora per rimpiazzare l’esterno marocchino. La fascia destra necessita di un sostituto all’altezza e s’insiste per trovare l’accordo col Cagliari per Nandez. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’eventuale arrivo dell’uruguaiano escluderebbe l’altra pista che porta al nome di Bellerin dell’Arsenal. Ma la ‘Beneamata’ potrebbe anche decidere di rinforzare la mediana. In quella zona di campo, c’è la questione spinosa relativa al rinnovo di Brozovic. Il croato è in scadenza giugno 2022 e, in caso di fumata nera, i lombardi potrebbero provare ad inserirsi nella corsa per Miralem Pjanic.

Calciomercato, intrigo Pjanic: l’Inter sfida la Juventus

L’Inter fa sul serio per Pjanic. Il bosniaco in forza al Barcellona ha dato priorità alla Juventus, che al momento, però, è bloccata dalle uscite. Allegri, inoltre, ha apprezzato molto Ramsey davanti alla difesa e potrebbe decidere si puntare sul gallese.

Ecco che i nerazzurri – come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ – è possibile approfittino della situazione per cercare di imbastire una vera e propria trattativa coi blaugrana ed anticipare i rivali bianconeri. Ma tutto dipenderà dal prolungamento o meno di Brozovic. Da tenere a mente che il classe ’90 è stato messo a bilancio dagli spagnoli la scorsa estate a 60 milioni di euro e ne percepisce 6 netti a stagione. Staremo a vedere.

Emanuele Tavano