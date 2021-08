Calciomercato Juventus, rinnovo Chiellini | Domani a Torino e poi la firma

La Juventus si appresta a riabbracciare tutti i nazionali: domani torna anche Chiellini a Torino, pronto a firmare il rinnovo

Ieri sera contro il Monza nel ‘Trofeo Berlusconi’ si è vista una Juventus in formato ‘green’, con tanti giovani e calciatori dell’Under 23. Un’occasione in cui i ragazzi bianconeri hanno potuto fare esperienza e sentire le urla di Massimiliano Allegri, sempre pronto a dare consigli pratici e cercare di dare maggiore malizia ai giovani. Il nuovo ciclo in bianconero del tecnico livornese è contrassegnato dalla giovane età di tanti interpreti, tanto che nella sua conferenza di presentazione ha sottolineato l’importanza dei senatori per la crescita del gruppo. Il raggiungimento degli obiettivi stagionali passerà anche dall’apporto della ‘vecchia guardia’, con Cristiano Ronaldo, Bonucci e Chiellini su tutti. A questo proposito, la Juventus si appresta a chiudere uno dei tormentoni di questo inizio estate. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, Chiellini domani a Torino | Arriverà la firma sul rinnovo

Ci sono giocatori la cui longevità ha del misterioso, che sembrano finire e invece non finiscono mai. Giorgio Chiellini è uno di questi. Il capitano della Juventus ha vinto l’Europeo con l’Italia, da capitano anche lì, disputando una competizione su livelli altissimi e stupendo ancora una volta tutti gli appassionati di questo sport. La peculiarità del successo azzurro di Chiellini, però, è che formalmente è arrivato da giocatore svincolato e senza squadra. Il contratto del difensore livornese con i bianconeri scadeva lo scorso 30 giugno ed il rinnovo era in stand-by. Le parole di Andrea Agnelli avevano indicato la via, ma ora è arrivata la svolta. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Calciomercato Juventus, Kaio Jorge: atteso il sì, la tempistica

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, domani Giorgio Chiellini arriverà a Torino e apporrà la sua firma sul rinnovo con la Juventus. Rimarrà ancora lui il capitano della ‘Vecchia Signora’, mai giovane come adesso per la verità. Massimiliano Allegri potrà contare sull’esperienza e la saggezza di Chiellini per far crescere i talenti presenti in rosa. Federico Cherubini risolverà così la prima questione rinnovo, poi si sposterà su quelli di Cuadrado e Dybala. La Juventus di Allegri prende forma e, oltre ai giovani, riparte dalla vecchia guardia.