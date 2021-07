CM.IT | Calciomercato Juventus, Kaio Jorge: atteso il sì, la tempistica

Trattativa in via di definizione per l’arrivo di Kaio Jorge alla Juventus: le ultime sull’affare che riguarda il giovane brasiliano

Lo sprint Juventus per Kaio Jorge sta per portare i bianconeri al traguardo. La trattativa con il Santos prosegue e, anche se l’operazione non è ancora chiusa, tutto lascia pensare che lo sarà nei prossimi due-tre giorni. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’affare è stato impostato su una cifra fissa di 1,5 milioni di euro più bonus che sono in via di definizione, per arrivare ad un totale di 3,5/4 milioni di euro. Come detto si discute sui bonus, alcuni saranno facili da conseguire. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, Kaio Jorge: si chiude in un paio di giorni

Sul 19enne attaccante di Olinda c’è anche il Milan, ma la Juventus si sta avvicinando sempre di più alla definizione della trattativa. Anche se per l’accordo totale manca ancora qualcosina, la sensazione è che sia soltanto questione di tempo. Salvo colpi di scena nei prossimi due-tre giorni potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca per l’approdo di Kaio Jorge in bianconero.