L’Inter cerca l’intesa con il Cagliari per assicurarsi il colpo Nandez e domani è previsto un nuovo contatto: nodo contropartite, le ultime

L’Inter insiste per Nandez. Inzaghi aspetta il sostituto di Achraf Hakimi, dopo la dolorosa – quanto necessaria – cessione del marocchino al PSG. La fascia destra, quindi, necessita di un colpo che possa rimpiazzare adeguatamente il classe ’98 e la ‘Beneamata’ ha da tempo instaurato una trattativa con il Cagliari per l’uruguaiano. Il giocatore – in scadenza di contratto a giugno 2024 – vuole fortemente i nerazzurri e sta spingendo per il trasferimento a Milano. Manca, però, ancora l’intesa tra i club e domani ci sarà un nuovo contatto tra le parti per cercare di trovare l’intesa definitiva. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, il nodo del contendere – oltre alla cifra per il prestito – sono le contropartite. Satriano, al momento, è bloccato dai nerazzurri, mentre per Pinamonti c’è il solito problema legato all’ingaggio. Il giovane attaccante percepisce ben 2,2 milioni di euro a stagione, troppi per la casse sarde. Se l’attaccante entrerà nell’operazione, i lombardi dovranno contribuire alla spesa dello stipendio. Si continua a lavorare intensamente, con Nandez che arriverà in Italia martedì 3 agosto. Pinamonti, inoltre, è attenzionato anche dall’Empoli: se non dovesse concretizzarsi il suo inserimento come contropartita, si discuterà di altre soluzioni.