Marcelo Brozovic è in scadenza tra un anno con l’Inter. Il club nerazzurro al lavoro per blindare il centrocampista croato

Marcelo Brozovic è l’unico big in scadenza nel giugno 2022 con l’Inter. Altra situazione spinosa per il club campione d’Italia dopo la vicenda relativa a Lautaro Martinez, con il prolungamento del ‘Toro’ argentino in sospeso da tempo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Inter-Nandez, lunedì contatto decisivo: giocatore in arrivo

Marotta e Ausilio non hanno però nessuna intenzione di perdere il croato, fulcro imprescindibile per Conte e pedina insostituibile anche nel 3-5-2 del nuovo tecnico Simone Inzaghi. L’Inter è fiduciosa nel riuscire a trovare l’intesa con il giocatore, anche lui desideroso di continuare l’avventura a Milano come scrive ‘Tuttosport’. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Inter, pericolo Brozovic: la situazione sul rinnovo

Già la prossima settimana sarebbe in programma un vertice tra le parti, che potrebbe andare in scena in presenza nella sede interista o a distanza in conference call. Marotta vuole capire quali siano le richieste economiche di Brozovic, che vorrebbe alzare il proprio ingaggio rispetto ai 3,5 milioni attuali. La base di partenza potrebbe essere intorno ai 5 milioni, sulle cifre del contratto del neo-acquisto Calhanoglu. L’anno scorso il nazionale croato fu vicino al passaggio al Paris Saint-Germain nello scambio con Paredes, poi saltato per le onerose commissioni chieste dall’entourage dell’ex Dinamo Zagabria.

Il PSG metteva sul piatto circa 8 milioni di euro per l’ingaggio di Brozovic, che stavolta non chiederà comunque comunque uno stipendio così alto sottolinea il quotidiano piemontese, considerando anche che il centrocampista classe ’94 si è affidato adesso alla famiglia. La volontà della parti, comunque, sarebbe quella di arrivare ad un accordo per il proseguimento del matrimonio in nerazzurro.