Calciomercato Juventus, colpo in attacco | Kaio Jorge a Torino in settimana

La Juventus si appresta a chiudere il primo colpo di questo mercato: in definizione l’affare col Santos, Kaio Jorge a Torino in settimana

Nel Trofeo Berlusconi, seppur con una squadra infarcita di giovani e calciatori dell’Under 23, si sono visti sprazzi della Juventus che si immagina Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ci ha abituati negli anni a reinventare diversi giocatori a livello tattico e, anche nella prima amichevole con quasi la rosa al completo, ieri abbiamo visto Ramsey in cabina di regia. Un’esperimento in cui Allegri sembra credere parecchio, ma la grande novità della giornata di ieri arriva dal mercato. La Juventus si appresta a chiudere il primo colpo di questa campagna acquisti: il giocatore è atteso a Torino già in settimana. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, colpo Kaio Jorge | In settimana sbarca a Torino

Come raccontato su queste pagine nelle settimane scorse, la Juventus ha perpetrato il sorpasso su Kaio Jorge ai danni di Milan e Benfica. Nella giornata di ieri, poi, gli uomini di mercato bianconeri sono praticamente arrivati a dama: accordo ai dettagli con il Santos, con l’attaccante brasiliano che dovrebbe arrivare a Torino già nel corso della settimana. Il classe 2002 verrà aggregato subito con la Prima Squadra e sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per completare il reparto offensivo bianconero. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Calciomercato Juventus, nuovo incontro per Locatelli: i dettagli

Il tecnico livornese, quindi, aggiungerà anche Kaio Jorge alla lunga lista di giovani talenti presenti all’interno della rosa della Juventus. Come ha rivelato il tecnico nella sua conferenza stampa di presentazione, proprio la possibilità di lavorare con un gruppo giovane e di grande prospettiva lo ha intrigato al punto da rifiutare ogni altra offerta. I bianconeri, poi, tornano ad investire nel mercato brasiliano e lo fanno con uno dei migliori prospetti della scuola verdeoro degli ultimi anni. Kaio Jorge arriva a Torino con aspettative importanti sulle spalle, ma la sua volontà di raggiungere un club come la Juventus è stata fondamentale per la buona riuscita dell’operazione.