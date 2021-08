Calciomercato Inter, Atletico e Arsenal su Lautaro | Correa il sostituto

L’Inter ha respinto la prima offensiva dell’Atletico Madrid su Lautaro, ma ora c’è anche l’Arsenal: Inzaghi avrebbe già il sostituto

Il mercato dei nerazzurri è iniziato con l’addio di Achraf Hakimi e poi con l’arrivo Calhanoglu, altrettanto doloroso e necessario, anche se per motivi differenti. La cessione dell’esterno marocchino è arrivata per esigenze di bilancio, mentre l’acquisto a parametro zero del turco è arrivato a causa della situazione di Eriksen. Per completezza, l’operazione Calhanoglu è un autentico capolavoro di Marotta per tempistiche e rapporto qualità-prezzo. Gli addii in casa Inter, però, potrebbero non essere terminati: come raccontato su queste pagine, l’Atletico Madrid è interessato a Lautaro Martinez. I nerazzurri avrebbero ricevuto anche la prima offerta per l’argentino e, inoltre, sul ‘Toro’ ci sarebbe una new entry. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Inter, Lautaro può partire | Inzaghi ‘vede’ Correa come sostituto

Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, l’Inter avrebbe già ricevuto un’offerta da 50 milioni di euro per Lautaro Martinez da parte dell’Atletico Madrid. Offerta gentilmente rispedita al mittente da Marotta e Ausilio, ma i ‘Colchoneros’ sembrano essere solamente all’inizio del loro assalto. Sul ‘Toro’, poi, ci sarebbe anche l’Arsenal. Insomma, la permanenza dell’argentino a Milano non sembra essere per niente scontata, sopratutto se si considera la sua situazione contrattuale. Il nuovo agente di Lautaro, che ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni, non ha mai chiuso la porta né al rinnovo né ad un addio. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Nel caso in cui dovesse partire Lautaro Martinez, ovviamente l’Inter sarebbe chiamata a cercare un sostituto per affiancare Romelu Lukaku in attacco. Come anticipato da Calciomercato.it, i nerazzurri stanno mantenendo vivi i contatti con Correa. Simone Inzaghi sarebbe molto felice di ritrovare il ‘Tucu’, accoppiandolo a Lukaku per costruire la sua prima Inter. Insomma, il mercato dei nerazzurri potrebbe subire un grosso scossone e prendere una direzione inedita fino a pochi giorni fa.