CM.IT | Calciomercato Roma, giorni decisivi per Rui Patricio: ecco cosa manca

La Roma stringe i tempi per Rui Patricio. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il club giallorosso spera di chiudere entro questa settimana per l’esperto portiere portoghese che è già in pugno. Si attende solo la cessione di Pau Lopez al Marsiglia, come raccontato in questi giorni dalla nostra redazione: la partenza dello spagnolo sbloccherà definitivamente la trattativa per l’estremo difensore del Wolverhampton, che è già impostata e definita.

Per il 33enne è pronto un triennale a 2 milioni di euro annui più bonus, mentre nelle casse dei Wolves finirà una cifra vicina ai 10 milioni di euro bonus compresi. La speranza della Roma è, dunque, quella di chiudere entro la fine della settimana. Le parti sono al lavoro e il portoghese è ormai vicinissimo.