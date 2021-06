L’agente di Jason Denayer è intervenuto ai microfoni di CMIT TV. Il procuratore ha parlato del suo assistito ma anche del match di venerdì sera che opporrà l’Italia al Belgio

Jason Grégory Denayer sarà uno dei calciatori che affronterà l’Italia, con la maglia del Belgio. Jesse De Preter, agente del difensore del Lione, intervenuto ai microfoni di CMIT TV, ha parlato del futuro del suo assistito ma anche del match, valevole per i Quarti di finale di Euro 2020, in programma venerdì sera alle 21.00: “Il giocatore è concentrato e felice di affrontare l’Italia. Contro gli azzurri, le scelte di formazioni arriveranno solo alla fine. Ti piacerebbe giocare in Serie A? Ci sono stati tanti contatti, con la Roma e con il Napoli. Ha un contratto in scadenza nel 2022. In questo momento non c’è alcuna porta chiusa per un futuro al Lione. C’è tanto interesse da altri club ma stiamo vivendo una situazione particolare dovuta al coronavirus. Jason mi ha detto che ha voglia di giocare partite importanti di Champions League”.

Sfida all’Italia – “Tutta l’Italia è temuta dal Belgio – prosegue l’agente -. Sono sorpreso dei tanti calciatori, come Spinazzola e Locatelli, oltre ai soliti nomi, che stanno venendo fuori. Complimenti a Mancini per come sta allenando la squadra. Belgio-Italia sarà praticamente una finale, sarà un match divertente”.

Ultima possibilità per vincere – “E’ probabile che sia così visto che molti calciatori sono avanti con gli anni. Poi potrebbe essere richiesto un ammodernamento per tornare al top”

Futuro Lukaku-Mertens – “Hanno detto qualcosa a Denayer? Si stanno concentrando tutti sull’Europeo “