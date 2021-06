Juventus, da Pogba e Locatelli a Ronaldo | Il mercato entra nel vivo: le ultime

Calciomercato Juve: dai sogni Pogba e Kane agli obiettivi concreti come Locatelli, fino al futuro di Cristiano Ronaldo. Tutti gli aggiornamenti in entrata ed uscita

Il calciomercato della Juventus sta per entrare nel vivo. A sbloccarlo sarà, inevitabilmente, Cristiano Ronaldo: si attende infatti la decisione definitiva tra il portoghese ed il club bianconero, che arriverà con ogni probabilità al termine di Euro 2020. La permanenza o meno del cinque volte Pallone d’Oro influenzerà infatti a 360 gradi le strategie di Cherubini. Dai sogni Pogba e Kane a Locatelli, fino al rinnovo di Dybala e al futuro di Cristiano Ronaldo: le ultime in entrata ed uscita in casa Juve. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juve, Pogba e Kane i sogni in entrata | Tutti i dettagli

Il grande sogno in entrata resta Paul Pogba. Il club bianconero non ha mai abbandonato l’idea di riportare il francese a Torino e resta alla finestra. Il centrocampista è in scadenza di contratto nel 2022 e ancora in bilico al Manchester United, che rischia di perderlo a zero. La Juventus può contare sul gradimento del calciatore, ma i costi restano altissimi: il 28enne ha un ingaggio da oltre 15 milioni netti l’anno ed è valutato almeno 60 milioni di euro dai ‘Red Devils’. Si è parlato così di un possibile scambio anche con Cristiano Ronaldo, anche se al momento non c’è nulla di concreto.

In caso di addio di CR7, l’altro grande sogno in attacco per la successione del portoghese è Harry Kane. Come anticipato da Calciomercato.it, la Juve ha effettuato più di un sondaggio per il capitano della Nazionale inglese che ha deciso di lasciare il Tottenham. Tuttavia, la dirigenza degli Spurs, dove è appena arrivato Paratici da direttore sportivo, valuta l’attaccante la bellezza di 150 milioni di euro. Inoltre, il 27enne è in scadenza nel 2024 con ingaggio da circa 12 milioni di euro. Cifre attualmente fuori dalla portata del club bianconero, che per puntare a Kane dovrà necessariamente sacrificare qualche big.

Calciomercato Juve, tutto su Locatelli | Gli aggiornamenti

È però Manuel Locatelli il nome del momento nel calciomercato in entrata della società bianconera. Il centrocampista della Nazionale convince tutti, da Allegri alla dirigenza, ed è il primo obiettivo di questa sessione estiva. La Juve incontrerà il Sassuolo in settimana, dando il via alla trattiva: il club neroverde chiede circa 40 milioni di euro e, come raccontato da Calciomercato.it, nell’affare può rientrare il giovane Dragusin. Occhi puntati a centrocampo anche sul possibile ritorno di Miralem Pjanic, attraverso la formula del prestito, con la società che non perde di vista nemmeno le possibili alternative, da Tolisso e Tielemans ad Aouar. Porte girevoli anche in difesa: il giornalista turco Yagiz Sabuncuogu, a CMIT TV, ha assicurato che Demiral lascerà Torino, e resta da definire anche la situazione del rientrante Rugani. In entrata, invece, Allegri avrebbe fatto il nome di Milenkovic. Primi contatti anche per Gosens, che ad Euro 2020 ha attirato su di sé l’attenzione anche delle big europee. Il laterale dell’Atalanta è valutato almeno 35-40 milioni e non mancherà la concorrenza.

Juventus, da Ronaldo e Dybala a Vlahovic | Il punto sull’attacco

Come scritto in precedenza, tutto ruoterà intorno a Cristiano Ronaldo. Se la volontà reciproca sembra quella di separarsi, resta in ogni caso da trovare un club acquirente e disposto a pagare l’altissimo ingaggio del giocatore da 31 milioni netti. Strada che appare in discesa, invece, per il rinnovo di Dybala, che come CR7 è in scadenza di contratto nel 2022: Allegri punta a rilanciare la ‘Joya’ rimettendolo al centro del nuovo ciclo bianconero. Il prolungamento potrebbe arrivare a cifre vicine ai 10 milioni d’ingaggio. Infine, oltre al sogno Kane, in caso di addio di Ronaldo un altro nome seguito dalla Juve è quello di Dusan Vlahovic. Come raccontato da Calciomercato.it, Milan, Atletico Madrid e Tottenham puntano il gioiello serbo, e il club viola spara alto per il classe 2000, circa 60 milioni di euro. Si profilano dunque settimane e mesi piuttosto infuocati in casa bianconera.