Gosens sfodera una partita pazzesca in Portogallo-Germania: Atalanta avvisata, Inter, Juventus e le big europee pronte all’assalto

Spiegare la partita di Robin Gosens in Portogallo-Germania è complesso. Perché la velocità degli inserimenti, l’intelligenza dei tempi, la capacità nell’assist, il timing nel colpo di testa e anche la qualità nel recupero difensivo hanno reso l’esterno dell’Atalanta il più classico man of the match. Una prestazione che rafforza la convinzione del club della famiglia Percassi sulla valutazione del calciatore. Ad oggi, si parte secondo quanto appreso da Calciomercato.it, da 40 milioni di euro.

Un’offerta con qualche opzione o con qualche contropartita gradita può provare ad abbassare, ma di poco, questa soglia. La partita disputata in nazionale, ha consentito a Gosens di dimostrare un aspetto fondamentale. L’esterno mancino è andato oltre l’Atalanta, non è un calciatore che riesce a sfoderare prestazioni di quel livello solo sotto la gestione Gasperini. È un calciatore pronto per qualsiasi tipo di palcoscenico internazionale. Nel match con i lusitani è entrato in tutte le quattro reti tedesche, una performance incredibile.

Gosens, folta concorrenza: contatti con entourage e società

Una consapevolezza che stanno maturando tutti i grandi club. Sempre secondo quanto appreso da Calciomercato.it, infatti, Juventus e Inter in Italia (oltre al Milan in misura meno intesa) hanno già sondato la possibilità, sia attraverso i primi contatti con l’Atalanta sia con l’entourage del calciatore. C’è la volontà di strappare Gosens agli orobici, con una consapevolezza: la concorrenza è alta.

In Spagna le voci di un presunto interessamento delle grandi iberiche (Real e Barcellona) trovano conferma, così come, inevitabilmente, mezza Bundesliga ha già contattato l’entourage del calciatore per capire che tipo di presupposti ci sono per un eventuale trattativa. Sarà una lunga estate anche di mercato per un Gosens che punta ad arrivare lontano con la sua Germania.