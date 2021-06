Calciomercato Juventus, offerta pronta per Locatelli | 30 milioni e Dragusin

La Juventus ha individuato in Manuel Locatelli l’obiettivo principale per il centrocampo: pronta l’offerta dei bianconeri per il Sassuolo

Ormai non ci sono più dubbi: è Manuel Locatelli l’obiettivo numero uno dei bianconeri. Il centrocampista del Sassuolo sta brillando anche con la Nazionale e, dopo i primi summit di mercato con la dirigenza, anche Massimiliano Allegri ha dato il proprio benestare all’operazione. La Juventus, ora, si appresta a presentare un’offerta ufficiale ai neroverdi per aggiudicarsi il classe ’98 dell’Italia. Le prossime giornate saranno decisive per il salto di Locatelli in una big. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, offerta per Locatelli | 30 milioni più Dragusin

La Juventus sarebbe pronta a rompere gli indugi per Manuel Locatelli: secondo quanto rivelato da ‘Goal Italia’, infatti, i bianconeri avrebbero pronta un’offerta da 30 milioni più una contropartita tecnico da presentare al Sassuolo. Come raccontato su queste pagine nei giorni scorsi, poi, il giocatore più indicato ad integrare l’offerta economica della Juve sarà Dragusin. Gli emiliani, dal canto loro, continuano a valutare il centrocampista della Nazionale non meno di 40 milioni di euro.

L’offerta dei bianconeri, però, inizierebbe ad avvicinarsi in maniera importante alle richieste dei neroverdi e nelle prossime settimane potrebbe tramutarsi nello slancio vincente. Federico Cherubini vuole regalare Locatelli a Massimiliano Allegri, che lo conosce e lo stima dai tempi del Milan, ed ora sarebbe pronto ad affidargli le chiavi del centrocampo. Insomma, stiamo entrando nella fase decisiva della trattativa e la Juventus sembra essere determinata ad aggiudicarsi il centrocampista dell’Italia.