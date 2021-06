Calciomercato Inter, Focolari e Damascelli criticano operazione Calhanoglu

L’accelerata dell’Inter per Hakan Calhanoglu, che si svincolerà dal Milan il prossimo 30 giugno, non ha fatto contenti tutti

Continua a far discutere, e non potrebbe essere altrimenti, il possibile approdo di Hakan Calhanoglu all’Inter, da svincolato vista la prossima scadenza del contratto col Milan. Quello del numero 10 non sarebbe certamente il primo trasferimento da una sponda all’altra dei Navigli, basti pensare ai vari Andrea Pirlo, Clarence Seedorf e l’ultimo scambio tra Antonio Cassano e Giampaolo Pazzini. Ma l’eventuale arrivo del turco alla corte di Simone Inzaghi, andrebbe a sopperire l’assenza di Christian Eriksen per il quale bisognerà capire cosa riserverà il futuro sportivo, non entusiasma. In particolare, duro il commento del giornalista Tony Damascelli. “Prendere Calhanoglu da svincolato, ma con alto salario: credo che Marotta e Ausilio ci stiano pensando – le sue parole a ‘Radio Radio’ – Non è un’operazione sensazionale, stiamo sempre parlando dei campioni d’Italia in carica”. Dello stesso avviso anche il collega Furio Focolari: “Non impazzisco per Calhanoglu, è un giocatore normale. Però è gratis“.

Damascelli, poi, si sofferma anche sul prolungamento contrattuale dell’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, dopo le voci su un possibile addio circolate nei giorni scorsi. “È un professionista serio, nessuno discute le qualità professionali. Il problema è che lui spesso non condivide delle operazioni e ha digerito malissimo i discorsi di Conte durante l’anno. Ha sopportato tutto e di tutto per vincere. È, comunque, una garanzia a livello professionale”.