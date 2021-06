Calciomercato Inter, sorpresa nella notte | Vicino il colpaccio dal Milan!

Sorpresa di calciomercato nella notte, per l’Inter è più vicino il colpaccio Calhanoglu dal Milan

L’Inter tenta l’affondo per Hakan Calhanoglu. Il tentativo a sorpresa di stanotte, riporta ‘Sky Sport’, avrebbe dato esito positivo: le parti ora sembrano vicine e si potrebbe chiudere a breve. Reduce da un deludente Europeo con la Turchia, il talento classe 1994 ha il contratto in scadenza a fine giugno ma non ha ancora fatto progressi nella trattativa col Milan per il rinnovo. Così, per sopperire alla mancanza di Eriksen, ora Beppe Marotta ha deciso di velocizzare le trattative.

Capace di giocare come centrocampista avanzato, trequartista o esterno offensivo, nella stagione da poco terminata Calhanoglu è stato un pilastro del Milan. Il suo apporto si è concretizzato con 12 assist e 9 gol in 43 presenze totali. Per l’Inter si tratterebbe quindi di un affare fondamentale dal punto di vista economico (arriverebbe a costo zero), tattico e tecnico.