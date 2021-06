Il mercato Milan potrebbe registrare l’irruzione a sorpresa dell’Inter su un calciatore rossonero

L’Inter ci prova per Hakan Calhanoglu. Il club nerazzurro si è fatto sotto per il trequartista turco, in scadenza di contratto con il Milan. Come riferisce ‘Sky’, Marotta ha sta pensando al numero 10 rossonero. C’è in corso un sondaggio e l’Inter spera di poter prendere a zero il trequartista. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, tentativo per Calhanoglu: i dettagli

Calhanoglu è reduce da un deludente Europeo con la Turchia ed ora potrà decidere il suo futuro. La trattativa con il Milan va avanti da settimane ma non si è arrivati ad un punto di incontro tra i rossoneri e l’entourage del calciatore, in particolare sull’ingaggio. Da qui la porta aperta all’Inter e il tentativo di Marotta: sondaggi in corso, i nerazzurri provano a strappare Calhanoglu gratis ai cugini.