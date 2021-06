L’Inter per il post Hakimi monitora sempre anche Denzel Dumfries, che però piace anche al Bayern Monaco. La clausola

Caccia aperta sulla fascia destra per l’Inter, costretta a monitorare sempre il mercato degli esterni alla luce della situazione Hakimi. Il marocchino dovrebbe essere il grande sacrificato all’altare dei conti, e tra i tanti profili accostati al club di Zhang nelle ultime settimane, spicca anche Denzel Dumfries. L’olandese in forza al PSV ha attirato su di se le mire di diversi club, grazie anche ad un inizio di Euro 2020 a dir poco scintillante condito da due reti anche piuttosto pesanti contro Ucraina e Austria. L’esterno destro classe 1996 ha peraltro già dimostrato proprio con la maglia del club di Eindhoven di cosa è capace, con un’annata da 4 reti e ben 9 assist. Dumfries è inoltre in grado di ricoprire sia il ruolo di terzino destro che di laterale più alto in uno scacchiere tattico come quello dell’Inter, andando di fatto a rimpiazzare Hakimi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Inter, anche il Bayern su Dumfries: il problema è la clausola

Non c’è da stupirsi che Dumfries sia sui taccuini dei migliori club europei tanto da attirare anche l’attenzione del Bayern Monaco. Secondo quanto sottolineato da ‘Sky Sports Deutschland’, al momento però il grande ostacolo per la società bavarese è rappresentato dalla clausola rescissoria presente nel contratto dell’olandese col PSV, da 15 milioni di euro. L’affare rimane ancora aperto sul tavolo, ma ad oggi la cifra è ritenuta eccessiva dalla dirigenza del Bayern. Una situazione che potrebbe anche favorire la stessa Inter, la quale monitora sempre con attenzione la vicenda, in caso di addio di Hakimi.