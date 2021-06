Inter, attesa per Eriksen: la contromossa nerazzurra

L’Inter attende di conoscere il futuro di Christian Eriksen dopo l’incidente: ecco la decisione della società

Dopo l’incidente, e la successiva operazione per l’impianto di un defibrillatore cardiaco, Christian Eriksen sta bene. E’ questa per il momento la notizia più importante, ma l’Inter si interroga, legittimamente, sul futuro agonistico del giocatore danese. Al momento non è chiaro quando (e se) potrà riprendere a giocare. Anche se le prime indicazioni riferiscono di uno stop di almeno sei mesi. E dunque i nerazzurri corrono ai ripari.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Inter, Eriksen può tornare in campo? Parla il cardiologo

Calciomercato Inter, i nerazzurri ‘bloccano’ Nainggolan

Secondo ‘Sportmediaset’, l’Inter avrebbe deciso di trattenere Nainggolan, proprio per l’incertezza legata alle condizioni in prospettiva del danese. Per il belga, si stava continuando a trattare il suo eventuale futuro al Cagliari, ma a questo punto potrebbe cambiare tutto. Non solo: ‘Sky Sport’ aggiunge che potrebbe restare alla base anche Agoumè, che quest’anno ha giocato in prestito allo Spezia. Soprattutto in considerazione del fatto che Matias Vecino avrebbe chiesto la cessione. Inter che attende Eriksen e spera di poterlo riabbracciare anche in campo, ma le contromosse sono necessarie per ‘blindare’ il centrocampo dal punto di vista numerico.