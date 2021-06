Milan, incontro con gli agenti di Zaccagni: il giocatore del Verona torna di moda come possibile rimpiazzo di Calhanoglu

Il Milan attende: ha presentato la sua offerta e da lì non sembra intenzionato a schiodarsi. Ora la palla passa ad Hakan Calhanoglu, che voleva attendere la fine degli Europei per dare una risposta al club rossonero. Risposta che potrebbe arrivare nel giro di poco tempo, visto che la Turchia è a serio rischio eliminazione. Intanto però la dirigenza milanista sembra volersi cautelare. E se da un lato sembra prioritaria la conferma di Brahim Diaz, con il Milan al lavoro con il Real Madrid, dall’altro lato si guarda ad altri profili da aggiungere alla rosa. Il sogno rossonero si chiama Ziyech, ma non è un affare facile anche se il marocchino del Chelsea è nella lista dei cedibili. Ora però sembra essere tornato di moda un altro profilo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, rispunta Zaccagni: c’è l’incontro

Stando infatti a quanto riferito da ‘Sky Sport’, il Milan avrebbe rimesso gli occhi su Mattia Zaccagni. Il giocatore del Verona è stato già accostato ai rossoneri e soprattutto al Napoli nei mesi scorsi. Il romagnolo è legato al club scaligero da un contratto valido sino al 2022, ma per evitare di perderlo a zero, i gialloblù proveranno a cederlo in estate. Zaccagni è un profilo che piace molto alla dirigenza rossonera e ci sarebbe stato già un incontro con l’entourage del giocatore.

La pista quindi non va affatto esclusa e il Milan potrebbe tentare di abbassare le pretese veronesi con l’inserimento di alcune contropartite tecniche, su tutte Conti e Caldara, che non sembrano rientrare nei piani di Pioli e della dirigenza, ma che invece potrebbero fare comodo all’Hellas.