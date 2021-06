Calciomercato, trattativa Milan-Real Madrid per Brahim Diaz: le ultime

Brahim Diaz è arrivato in prestito secco al Milan, dal Real Madrid, nella scorsa estate: ha convinto Pioli, che ora vuole trattenerlo

Trentanove presenze stagionali, condite da sette gol e quattro assist: è questo il ruolino di marcia di Brahim Diaz, alla prima stagione con la maglia del Milan. Arrivato in prestito secco dal Real Madrid nella scorsa estate, il fantasista nativo di Malaga si è conquistato la fiducia dell’allenatore Stefano Pioli. E adesso, si sta lavorando per trattenerlo ancora in rossonero: stando, infatti, alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, le due società stanno discutendo in queste ore dell’affare che vedrebbe il 21enne Nazionale spagnolo tornare a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Le parti sono al lavoro per fissare la cifra, sui 20/25 milioni di euro, che consentirebbe al Milan di accaparrarsi del calciatore a titolo definitivo. Non si sta discutendo, invece, della possibilità di inserire un contro riscatto all’interno dell’accordo, visto che il Real non ama perdere totalmente il controllo dei propri gioielli. La trattativa prosegue e ci sono ottime possibilità di arrivare alla fumata bianca in breve tempo. Vi terremo aggiornati.