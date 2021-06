CMIT TV | Calciomercato Milan, sogno Ziyech: la situazione

Sulla CMIT TV abbiamo fatto il punto sul futuro di Zieych: l’esterno offensivo del Chelsea è un sogno di mercato del Milan

L’uomo del giorno nel mercato italiano è Hakim Ziyech: il marocchino non ha trovato lo spazio che desiderava nella sua prima stagione al Chelsea ed il feeling con Tuchel non è sbocciato. Ecco, quindi, che l’ex Ajax potrebbe anche lasciare il club campione d’Europa in estate. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Sulla CMIT TV abbiamo fatto il punto sulla situazione di Ziyech, come raccontato su queste pagine, divenuto obiettivo di mercato di Milan e Napoli. Mentre l’assalto dei partenopei è condizionato dalla cessione di uno dei suoi pezzi pregiati, i rossoneri potrebbero tentare di portare il marocchino a Milano a prescindere dal mercato in uscita.