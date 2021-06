Marco Branca a Calciomercato.it: “Ikoné e Majer sono possibili trattative con il Milan, presto nuovi incontri con Maldini e Massara”

Marco Branca non è uomo che ha bisogno di presentazioni: ci sono una carriera da calciatore prima e da dirigente poi a testimoniarne l’importanza nel mondo del calcio. Oggi, l’ex dirigente dell’Inter del triplele collabora con l’agenzia Firs1 Sports. Nelle scorse ore l’incontro con il Milan, in particolare con Maldini e Massara. Branca, in esclusiva a Calciomercato.it svela alcuni dettagli dell’incontro con i vertici rossoneri. “Abbiamo avuto un incontro molto cordiale e positivo. Abbiamo chiacchierato per renderci conto di quali possano essere gli obiettivi del Milan e se, eventualmente, si possano trovare convergenze”. Inevitabile virare il discorso su ​Jonathan Ikoné e ​Lovro Majer. “Sono possibili trattative con il Milan, giocatori che piacciono. Con i rossoneri ci saranno nuovi incontri nei prossimi giorni“.

Ikoné, esterno offensivo del Lille, ha una valutazione attorno ai 25 milioni, con interessi anche della Bundesliga e della Premier. Majer, invece, è un talento cristallino della Dinamo Zagabria che, inevitabilmente, per il ruolo che ricopre porta alla mente il primo Modric. Una trattativa, certamente, più semplice da condurre in porto per costi e concorrenza. Ci sarà possibilità nei prossimi incontri anche di discutere di altri profili, come quello di Nacho o di Dani Olmo, altri giocatori gestiti dalla Firs1 Sports.